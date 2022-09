Max Kruses Ausbootung: Kapitän des VfL Wolfsburg äußert sich vielsagend

Sein Team, so Kovac, müsse eine andere Einstellung an den Tag legen: „Fußball ist nicht nur Hacke, Spitze, eins, zwei, drei. Fußball ist Arbeit“, sagte er - und spielte damit offensichtlich auch auf Stürmer Luca Waldschmidt an, der mit einem misslungenen Hackentrick das 0:1 mitverursachte.