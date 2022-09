Borussia Dortmund: "Fans eine Show liefern" - Jude Bellingham vor besonderem Derby gegen Schalke 04

Nun steht der 19-Jährige also erstmals im eigenen Stadion auf dem Platz, wenn es um mehr als nur drei Punkte geht. „Wir spielen auch für die Fans, denn es ist so prestigeträchtig und es steht so viel auf dem Spiel. Vor allem, wer die Nummer eins in der Region ist“, sagte der Engländer im Feiertagsmagazin mit Patrick Owomoyela im BVB-TV.