Bundesliga: 1. FC Union Berlin – VfL Wolfsburg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (2-1-0) dürfte Union selbstbewusst antreten. Der Gastgeber führt das Feld der Bundesliga mit 14 Punkten an. Der Defensivverbund der Elf von Urs Fischer ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst vier kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Union ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und zwei Unentschieden.