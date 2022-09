Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – SV Werder Bremen, 1:1 (0:0)

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. 30.210 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Bayer 04 Leverkusen schlägt – bejubelten in der 57. Minute den Treffer von Kerem Demirbay zum 1:0. Mit einem Doppelwechsel holte Ole Werner Anthony Jung und Christian Groß vom Feld und brachte Oliver Burke und Lee Buchanan ins Spiel (70.). Für den späten Ausgleich war Milos Veljkovic verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Mit Callum Hudson-Odoi und Piero Hincapie nahm Gerardo Seoane in der 84. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sardar Azmoun und Mitchel Bakker. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von Bayer mit Bremen kein Sieger ermittelt.