Bundesliga: Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg, 0:1 (0:0)

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. Maxence Lacroix brach für den VfL den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. In der Schlussphase nahm Niko Kovac noch einen Doppelwechsel vor. Für Luca Waldschmidt und Mattias Svanberg kamen Omar Marmoush und Felix Nmecha auf das Feld (79.). Am Ende behielt Wolfsburg gegen die Eintracht die Oberhand.