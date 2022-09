Bundesliga: Florian Kohfeldt äußert sich zu seiner Zukunft: "Es muss nicht die Bundesliga sein"

„Ich will weiter als Trainer arbeiten. Wo oder auf welchem Niveau, ist gar nicht so wichtig für mich. Es muss nicht die Bundesliga sein“, erklärte der 39-Jährige im Rahmen des Abschiedsspiels von Claudio Pizarro im Bremer Weserstadion. „Es gibt nichts zu vermelden, ich schaue da völlig entspannt, aber auch voller Tatendrang in die Zukunft“, ergänzte er gegenüber Sky.