Bundesliga hat ein Fairness-Problem: Schiri-Boss schlägt Alarm

Ein Blick in die Kartei zeigt, dass in der vorherigen Spielzeit in Summe 39 Gelbe sowie eine Gelb-Rote-Karte gegen Teamoffizielle gezückt wurden, was einen Schnitt von 1,2 pro Partie ergibt - ergänzt um zwei Platzverweise. Bochum-Coach Thomas Reis wurde im April als erster Bundesligatrainer glatt mit Rot des Feldes verwiesen. Aktuell beläuft sich der Wer auf 2,4! Elf Gelbe sowie einmal die Ampelkarte für Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo stehen bereits zu Buche. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)