Bundesliga heute live: SC Freiburg gegen Borussia Mönchengladbach im TV, Stream, Ticker

Nach dem Michael Gregoritisch in der Europa League erstmals auf der Bank Platz nahm, kehrt der Österreicher in der Bundesliga in die Startaufstellung zurück und übernimmt das Sturmzentrum. Fraglich ist, ob Streich noch weitere Änderungen im Zuge der Europapokal-Rotation vornimmt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)