Bundesliga: SV Werder Bremen – FC Augsburg, 0:1 (0:0)

Nach nur 29 Minuten verließ Jiri Pavlenka von Werder das Feld, Michael Zetterer kam in die Partie. Bis Referee Petersen (Stuttgart) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Ermedin Demirovic brach für den FCA den Bann und markierte in der 63. Minute die Führung. Bremen stellte in der 67. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Oliver Burke, Niklas Schmidt und Ilia Gruev für Romano Schmid, Jens Stage und Christian Groß auf den Platz. Enrico Maaßen nahm mit der Einwechslung von Daniel Caligiuri das Tempo raus, Mergim Berisha verließ den Platz (90.). Am Schluss schlug Augsburg den SV Werder Bremen mit 1:0.