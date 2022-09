Bundesliga Top-Spiel: Holt Schalke den ersten Saisonsieg gegen Bochum?

Nachdem der VfL Bochum in der letzten Saison nach ihrem Aufstieg in die Bundesliga für Freude gesorgt hat und unter anderem die Bayern schlagen konnte, läuft es in dieser Spielzeit noch nicht für die Mannschaft von Thomas Reis. Mit null Punkten nach fünf Spieltagen stehen die Bochumer abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga).