Diagnose da! Hernández fällt mehrere Wochen aus

Dies teilte der Rekordmeister am Mittwoch mit. Hernandez, der in dieser Saison bisher starke Leistungen gezeigt hatte, verletzte sich in der Nachspielzeit. Der Franzose hatte zuvor mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0 den Weg zum Sieg geebnet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)