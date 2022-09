Erster Bundesliga-Rückschlag für Rose und RB

"Es ist nicht mehr ganz so weit, wir sind auf der Zielgeraden", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff vor dem Spiel bei Sky. Am Wochenende werde zwar nichts mehr passieren. Aber: "Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine finale Entscheidung haben", sagte Mintzlaff.