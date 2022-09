FC Bayern: "Sie hatten ja genug Torchancen" - Ralf Rangnick spricht über Krise von Julian Nagelsmann

Es sei eine ganz neue Situation für den Bayern-Trainer, in München habe er eine ganz andere Dichte an Topstars, es sei mehr Beziehungsarbeit nötig. „Du musst als Trainer versuchen, zu jedem Spieler eine persönliche Bindung aufzubauen und die Spieler emotional an Bord zu halten“, erklärte Rangnick, der seit rund dreieinhalb Monaten ÖFB-Coach ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)