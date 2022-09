Harmloser FCA und Trainer Maaßen in Bremen unter Druck

"Wichtig ist, dass wir alle zusammenarbeiten. Nur als Einheit kann es gehen", sagt der Coach fast beschwörend. Kein Wunder: Vier Pleiten zum Auftakt steht nur ein einziger, noch dazu recht glücklicher Sieg (2:1 in Leverkusen) gegenüber. Was, wenn es in Bremen wieder schiefgeht? "Damit wollen wir uns nicht beschäftigen", sagt Maßen. Während im Umfeld schon der Name Bruno Labbadia fällt, will er "auf Sieg gehen".