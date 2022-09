Kirsten traut Leverkusen "eine Serie" zu

Leverkusen war im Pokal an Elversberg gescheitert und verlor auch die ersten drei Ligaspiele, ehe ein 3:0 in Mainz folgte. "Die Mannschaft ist stark genug, um mit diesem Start klarzukommen", sagte Kirsten, der in seiner Zeit in Leverkusen (1990 bis 2003) dreimal Bundesliga-Torschützenkönig geworden war.