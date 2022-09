Bundesliga: Klima-Aktivist Thorsby kritisiert Mbappe

Mbappé habe „wohl kaum jemanden um sich, der sich allzu sehr um das Klima oder die Umwelt sorgt“, meinte Thorsby. Der Neu-Berliner (26) dagegen kämpft seit Jahren für eine bessere Welt. Mit seiner Initiative „We Play Green“ will er Klubs jetzt ermuntern, in ihren Teams einen „Klima- und Umweltkapitän“ zu bestimmen. Auch mit PSG will er Kontakt aufnehmen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)