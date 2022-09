Bundesliga: Kovac freut sich auf Frankfurt-Wiedersehen

Kovac fordert von seiner Mannschaft vor allem eine Steigerung in der Defensive. „Es geht einzig und allein darum, dass wir die Fehler reduzieren müsse“, sagte er: „Wenn wir in drei Spielen hintereinander drei Elfmeter gegen uns bekommen, dann zeigt das schon, dass wir in der Verteidigung sehr viel Nachholbedarf haben.“ Sein Team kassiere zu viele Gegentore und zu lasse zu viele Chancen zu.