Kramaric verschießt - und trifft: TSG beendet Negativserie

Die TSG Hoffenheim hat ihre schwarze Serie gegen zehn Mann des FSV Mainz 05 beendet und springt vorerst auf den zweiten Tabellenplatz. Nach drei Heim-Niederlagen gegen den FSV in Folge gewannen die Kraichgauer am 6. Spieltag der Fußball-Bundesliga 4:1 (0:0) gegen die lange in Unterzahl spielenden Mainzer.