Kruse trotzig: „Entscheide selbst, wann meine Zeit vorbei ist“

Der frühere Fußball-Nationalspieler Max Kruse hat mit einigem Trotz auf seine Ausbootung beim Bundesligisten VfL Wolfsburg reagiert. „Ich glaube, ich entscheide selbst, wann meine Zeit in der Bundesliga vorbei ist“, sagte er am Sonntag in einem Instagram-Video: „Das entscheidet niemand anderes für mich.“