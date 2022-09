Augsburg-Trainer Maaßen vor Bayern-Heimspiel: "Müssen leidensfähig sein"

Laut Maaßen gelte es für den FCA demnach vor allem, den Schwung aus dem zweiten Saisonsieg in Bremen am vergangenen Freitag mitzunehmen. „Das Spiel in der letzten Woche hat uns sehr gut getan“, sagte der Coach. Jedoch müsse man gegen den FC Bayern „nochmal eine Stufe höher als Bremen“ gehen.