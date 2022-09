Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 muss "bis auf Weiteres" auf Marcin Kaminski verzichten. Dies teilten die Gelsenkirchener mit. Der 30 Jahre alte polnische Innenverteidiger musste sich am Dienstag einem "kleinen operativen Eingriff an der Wade" unterziehen, da eine Glasschnittwunde nicht so verheilt war wie zunächst erhofft. Kaminski hat für Schalke in dieser Saison bislang einzig das Auftaktspiel beim 1. FC Köln (1:3) bestritten.