„Ohne Kruse, habt ihr keine Chance“: Dem ausgemusterten Kruse gefällt das

Max Kruse (34) sorgt nach seiner Ausmusterung beim VfL Wolfsburg weiter für Aufsehen. „Ich werde nicht vergessen, was am Wochenende passiert ist“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler bei Instagram, nachdem Fans von Union Berlin beim 2:0 gegen seinen Klub in Richtung Wolfsburg gesungen hatten: „Ohne Kruse, habt ihr keine Chance!“.