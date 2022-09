Rose vor Gladbach-Duell: "War eine gute Zeit für mich"

RB-Trainer Marco Rose freut sich auf die Rückkehr in den Borussia-Park zu Borussia Mönchengladbach. „Ich habe noch zu vielen aus der Region, vielen Spielern und Leuten im Staff Kontakt“, sagte er vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky): „Es war eine gute Zeit für mich persönlich.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)