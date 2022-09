Sportwetten: BVB als Favorit ins Duell mit Ex-Trainer Rose

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund geht als leichter Favorit ins Duell mit seinem Ex-Trainer Marco Rose. Gewinnt der BVB am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Roses neuem Team RB Leipzig, zahlt der Sportwettenanbieter bwin das 2,37-fache des Einsatzes zurück. RB ist mit einer Siegquote von 2,70 notiert. Rose ist am Donnerstag als Nachfolger des am Mittwoch entlassenen Domenico Tedesco vorgestellt worden.