Sportwetten: FC Bayern klarer Favorit gegen Leverkusen

Trotz Ergebniskrise geht der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München als klarer Favorit in das Bundesliga-Duell mit Bayer Leverkusen. Der Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Sieg der Werkself am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) das 7,25-fache des Einsatzes zurück, ein Bayern-Erfolg nach zuletzt vier Liga-Partien ohne Dreier ist mit der Quote 1,34 notiert.