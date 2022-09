Bundesliga: Trotz Entgleisung: Riemann gegen Schalke im Bochumer Tor

Dies sei die Voraussetzung dafür, um „aus der Misere herauszukommen. Das geht nur gemeinsam“, betonte Reis, dessen Mannschaft mit null Punkten aus fünf Spielen Letzter ist. Torhüter Riemann hat einige Mitspieler im Training am Dienstag beleidigt und sich anschließend via Instagram entschuldigt. Bei der Einheit am Mittwoch fehlte er, offiziell aufgrund von Magendarmproblemen. Am Donnerstag war der 33-Jährige wieder dabei.