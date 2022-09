Bundesliga: Union Berlin verlängert mit Erfolgstrainer Fischer

Der 56-Jährige, dessen alter Vertrag 2023 ausgelaufen wäre, hatte Union 2018 übernommen und war direkt in seiner ersten Saison in die Bundesliga aufgestiegen. Seitdem hielten die Köpenicker 2020 locker die Klasse, erreichten ein Jahr später die Conference League, in der vergangenen Spielzeit die Europa League und stürmten jüngst an die Tabellenspitze. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)