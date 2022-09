VfB: Wehrle räumt Fehler ein - Mislintat soll verlängern

Allerdings fühlte sich der Sportdirektor von der Entscheidung, das Trio zurückzuholen, übergangen. "Wir hätten es als deutlich zielführender empfunden, von Anfang an in den Prozess zur Verpflichtung von Christian Gentner eingebunden worden zu sein", sagte er. Gentner wird zum 1. Januar Leiter der Lizenzspielerabteilung und Teil des Teams von Mislintat und Organisationschef Markus Rüdt. Lahm und Khedira beraten Wehrle schon jetzt in sportlichen Dingen.