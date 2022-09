Vor Revierderby: 12-Jähriger durch Glasflaschenwurf verletzt

Die Bundespolizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und stellte am Bahnhof in Castrop-Rauxel einen 20-Jährigen aus Gelsenkirchen. Dieser hatte aus der wartenden S2 in Fahrtrichtung Essen eine Glasflasche geworfen und den 12-Jährigen im Gesicht getroffen.