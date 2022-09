Werner hält an Bremer Elfmeter-Regelung fest

Ducksch, der in der vergangenen Zweitliga-Saison alle seine drei Elfmeter verwandelt hatte, scheiterte am Freitagabend mit einem Strafstoß in der Nachspielzeit an FCA-Keeper Rafal Gikiewicz. "Dass man mal einen Elfmeter verschießt, ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Das gehört dazu. Das ist bitter für uns, aber deswegen werden wir jetzt nicht an etwas rütteln, was für uns, acht, neun Monate seit ich hier bin, sehr gut funktioniert hat", sagte Werner.