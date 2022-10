Auftakt nach Maß für Alonso: Bayer überrennt Schalke

"Ich will dem Team neue Energie geben", hatte Alonso bei seiner Vorstellung am Donnerstag gesagt. Im 3-4-2-1-System schickte der Weltmeister von 2010 seine Mannschaft aufs Feld und nahm dabei im Vergleich zur 0:2-Niederlage beim FC Porto in der Champions League unter seinem Vorgänger nur eine Änderung vor: Mitchel Bakker rückte für Adam Hlozek in die Startaufstellung.