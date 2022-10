Ausbildung von Lizenzspielern: DFL würdigt Amateurklubs

Frankfurt am Main (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat zahlreiche Amateurklubs für die Ausbildung von Lizenzspielern gewürdigt. Wie die DFL am Dienstag bekannt gab, wurden mehr als 1,5 Millionen Euro an 106 Amateurklubs unterhalb der 3. Liga ausgeschüttet. Allein in der Saison 2021/22 hatten 60 Profis, für die eine Ausbildungshonorierung ausgezahlt wurde, in der Bundesliga oder der 2. Bundesliga debütiert.