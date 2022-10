Baumgarts Kölner in Mainz: „Nicht wieder hinterherlaufen“

Wie schwer sich die Kölner vor der Halbzeit tun, zeigt sich auch in einer weiteren Statistik: Würden lediglich die ersten 45 Minuten in die Wertung gehen, dann wären sie Letzter der Bundesliga - diese Rechnung allerdings interessiert Baumgart wenig. "Die Ente ist am Ende fett", sagte er: "Es geht darum, am Ende da zu sein, nicht nur in den Spielen, sondern auch in der Saison."