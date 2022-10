Bochum will Union mit eigenen Waffen schlagen

Bundesliga-Schlusslicht VfL Bochum will den Tabellenführer Union Berlin mit dessen eigenen Waffen schlagen. „Es muss eklig sein, bei uns zu spielen, genauso eklig wie an der Alten Försterei“, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Die Berliner seien „nicht nur in der Tabelle das Maß aller Dinge“, ergänzte der Coach, betonte aber: „Wir müssen uns nicht verstecken und uns auf keinen Fall kleiner machen.“