Bremen reist ins Winter-Trainingslager nach Spanien

Der Aufsteiger erhält dabei norddeutsche Gesellschaft: Zweitligist FC St. Pauli wird sein Trainingslager zeitgleich in der Region beziehen, ein Testspiel der beiden Mannschaften ist für den 4. Januar (15.30 Uhr) in der Pinatar Arena in Murcia geplant. Am 8. Januar (15.30 Uhr) trifft Werder dann auf den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.