Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Schalke 04 (Samstag, 15:30 Uhr)

Die Kontrahenten liegen in der Tabelle beinahe gleichauf. Lediglich ein Zähler trennt die Teams aktuell. Körperlos agierte Schalke in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik (17-0-1) bestätigt. Ob sich Bayer davon beeindrucken lässt? Der aktuelle Ertrag des FC Schalke 04 zusammengefasst: einmal die Maximalausbeute, drei Unentschieden und vier Niederlagen. Leverkusen wie auch S04 haben in letzter Zeit wenig geglänzt, sodass beide aus den letzten fünf Partien jeweils nur einmal als Sieger vom Feld gingen.