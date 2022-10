Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln, 5:2 (2:1)

54.042 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Gastgeber schlägt – bejubelten in der 27. Minute den Treffer von Marvin Friedrich zum 1:0. Florian Kainz sicherte dem 1. FC Köln nach 31 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. In der Nachspielzeit schockte Ramy Bensebaini den Gast, als er das Führungstor für Borussia Mönchengladbach erzielte (45.). Kurz vor der Pause kam der nächste Rückschlag für den FC, als Kainz den zweiten gelben Karton sah (46.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den die Borussia für sich beanspruchte. Für den nächsten Erfolgsmoment der Elf von Coach Daniel Farke sorgte Lars Stindl (47.), ehe Bensebaini das 4:1 markierte (76.). Köln stellte in der 60. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Sargis Adamyan, Denis Huseinbasic und Florian Dietz für Ondrej Duda, Benno Schmitz und Steffen Tigges auf den Platz. Huseinbasic schoss die Kugel zum 2:4 für das Team von Steffen Baumgart über die Linie (83.). Gleich drei Wechsel nahm Gladbach in der 83. Minute vor. Jonas Hofmann, Bensebaini und Joe Scally verließen das Feld für Patrick Herrmann, Luca Netz und Stefan Lainer. Kurz vor Schluss traf Marcus Thuram für Borussia Mönchengladbach (90.). Letzten Endes ging die Borussia im Duell mit dem FC als Sieger hervor.