Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

Am kommenden Samstag trifft die Eintracht auf Bayer. Am letzten Spieltag nahm Frankfurt gegen den VfL Bochum 1848 die dritte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Leverkusen gewann das letzte Spiel souverän mit 4:0 gegen den FC Schalke 04 und muss sich deshalb nicht verstecken.