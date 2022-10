Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund, 1:2 (1:1)

Julian Brandt besorgte vor 50.000 Zuschauern das 1:0 für den BVB. Die passende Antwort hatte Daichi Kamada parat, als er in der 26. Minute zum Ausgleich traf. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Jude Bellingham stellte die Weichen für Dortmund auf Sieg, als er in Minute 52 mit dem 2:1 zur Stelle war. Gleich drei Wechsel nahm der Gast in der 61. Minute vor. Brandt, Donyell Malen und Youssoufa Moukoko verließen das Feld für Emre Can, Giovanni Reyna und Anthony Modeste. Am Ende punktete Borussia Dortmund dreifach bei der Eintracht.