Bundesliga: FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05, 6:2 (3:1)

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 75.000 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Serge Gnabry war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Jamal Musiala erhöhte den Vorsprung der Bayern nach 28 Minuten auf 2:0. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Sadio Mané einen weiteren Treffer für die Gastgeber. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Silvan Widmer seine Chance und schoss das 1:3 (45.) für den 1. FSV Mainz 05. Mit der Führung für den FC Bayern München ging es in die Kabine. Die Mannschaft von Julian Nagelsmann konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim Tabellenprimus. Benjamin Pavard ersetzte Matthijs de Ligt, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Für den nächsten Erfolgsmoment des FCB sorgte Leon Goretzka (58.), ehe Mathys Tel das 5:1 markierte (79.). Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Marcel Sabitzer und Kingsley Coman kamen für Goretzka und Gnabry ins Spiel (60.). Gleich drei Wechsel nahm der FSV in der 62. Minute vor. Jonathan Burkardt, Jae-Sung Lee und Anton Stach verließen das Feld für Marcus Ingvartsen, Angelo Fulgini und Aymen Barkok. Ingvartsen beförderte das Leder zum 2:5 der Gäste über die Linie (82.). Eric Maxim Choupo-Moting stellte schließlich in der 86. Minute den 6:2-Sieg für die Bayern sicher. Letztlich feierte der FC Bayern München gegen Mainz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.