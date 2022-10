Bundesliga: FC Bayern München – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FC Bayern München will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge gegen Mainz punkten. Am Samstag wies der FCB die TSG 1899 Hoffenheim mit 2:0 in die Schranken. Der 1. FSV Mainz 05 siegte im letzten Spiel gegen den 1. FC Köln mit 5:0 und besetzt mit 18 Punkten den sechsten Tabellenplatz.