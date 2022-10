Bundesliga: Hertha BSC – FC Schalke 04 (Sonntag, 17:30 Uhr)

Beide Teams sind in der gleichen Tabellenregion unterwegs. Den Unterschied machen lediglich zwei Zähler aus. Körperlos agierte Hertha BSC in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich S04 davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.