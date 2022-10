Bundesliga: RB Leipzig – Hertha BSC, 3:2 (3:0)

47.069 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Heimmannschaft schlägt – bejubelten in der 25. Minute den Treffer von Emil Forsberg zum 1:0. Abdou Diallo schoss die Kugel zum 2:0 für die Elf von Coach Marco Rose über die Linie (30.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Willi Orban die Führung von Leipzig aus. Die Überlegenheit von RB Leipzig spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. In der Pause stellte Sandro Schwarz um und schickte in einem Doppelwechsel Wilfried Kanga und Maximilian Mittelstädt für Ivan Sunjic und Marvin Plattenhardt auf den Rasen. Gleich drei Wechsel nahm RB in der 61. Minute vor. David Raum, Mohamed Simakan und Amadou Haidara verließen das Feld für Marcel Halstenberg, Benjamin Henrichs und Kevin Kampl. Die Hertha verkürzte den Rückstand in der 62. Minute durch einen Elfmeter von Dodi Lukebakio auf 1:3. In der 64. Minute erzielte Stevan Jovetic das 2:3 für die Gäste. Obwohl Leipzig nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hertha BSC zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.