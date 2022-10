Bundesliga: Rekord an Trainer-Entlassungen - Geschäft wird immer rücksichtloser

Doch ist es weniger ein inländisches Problem, als eine Eigenschaft des Fußballgeschäfts. Denn im internationalen Vergleich liegt die Bundesliga gleichauf mit der englischen Premier League, wo unter anderem Steven Gerrard und Thomas Tuchel entlassen, und der Ligue 1, wo Ex-Leverkusen-Trainer Peter Bosz in Lyon freigestellt wurde. In der Serie A sind es vier Trainer, während es in Spanien erst zwei Trainer-Entlassungen gab.