Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern München, 0:2 (0:2)

Jamal Musiala versenkte den Ball in der 17. Minute im Netz der TSG 1899 Hoffenheim. Eric Maxim Choupo-Moting schoss für den FC Bayern München in der 38. Minute das zweite Tor. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Julian Nagelsmann, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Mathys Tel und Marcel Sabitzer kamen für Choupo-Moting und Leon Goretzka ins Spiel (70.). Mit Serge Gnabry und Musiala nahm Julian Nagelsmann in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Noussair Mazraoui und Ryan Gravenberch. André Breitenreiter wollte die TSG zu einem Ruck bewegen und so sollten Sebastian Rudy und Angelo Stiller eingewechselt für Dennis Geiger und Grischa Prömel neue Impulse setzen (85.). Den Grundstein für den Sieg über das Heimteam legte der FCB bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.