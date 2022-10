Bundesliga: VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach, 2:2 (1:1)

Marcus Thuram besorgte vor 25.000 Zuschauern das 1:0 für Gladbach. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Yannick Gerhardt zum Ausgleich für Wolfsburg. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte Borussia Mönchengladbach nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Thuram in diesem Spiel (47.). Der VfL Wolfsburg drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Felix Nmecha und Omar Marmoush sorgen, die per Doppelwechsel für Mattias Svanberg und Lukas Nmecha auf das Spielfeld kamen (59.). Marmoush traf zum 2:2 zugunsten des Gastgebers (69.). Gedanklich hatte der VfL den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte der Borussia am Ende noch den Teilerfolg.