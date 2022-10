Frankfurt wütend wegen VAR: "Stampf den Keller ein"

Frankfurt am Main (SID) - Sportvorstand Markus Krösche von Eintracht Frankfurt erkennt in der derzeitigen Nutzung des Video Assistant Referee (VAR) in der Fußball-Bundesliga keinen Mehrwert. "Ich weiß nicht, was die machen. Vor allem wie sie ihn einsetzen. Mal setzen sie ihn ein, mal nicht. So können wir es nicht machen. Dann brauchen wir es nicht", sagte der 42-Jährige nach dem 1:2 (1:1) gegen Borussia Dortmund.