Gegen Bremen: Schwarz spürt "keine Lockerheit" bei Hertha

Gegen Werder brauche man "das komplette Programm", mahnte der Hertha-Coach. Davie Selke kehrt dann an seine alte Wirkungsstätte zurück, der Stürmer stand bei den Bremern bereits unter Vertrag und war 2020 für ein Jahr von Hertha nochmals an die Weser verliehen worden. Der 27-Jährige kam in den vergangenen Partien für die Berliner jedoch kaum zum Einsatz.