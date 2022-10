„Herausragende Teamleistung“: Werder mit Bilanz-Plus

Trotz Mindereinnahmen in der 2. Liga von 40 Millionen Euro beschreibt Filbry die Saison im Unterhaus als „Fastenkur“ für die Grün-Weißen. „Wir konnten die Kaderkosten in einer kritischen Phase der Pandemie deutlich von 47 Millionen Euro auf 18 Millionen reduzieren, was uns bei einem Nichtabstieg so nicht gelungen wäre“, sagte er. Dennoch wolle er solch ein Szenario nicht noch einmal erleben.