kicker: Auch Schreuder Trainerkandidat beim VfB

Der VfB hatte sich am Montag vergangener Woche von Pellegrino Matarazzo getrennt. Dessen Co-Trainer Michael Wimmer hatte die Mannschaft am Samstag im Kellerduell gegen den VfL Bochum (4:1) zum ersten Saisonsieg in der Bundesliga geführt. Wimmer leitete auch am Montag das Training der Profis, die am Mittwoch im DFB-Pokal den Zweitligisten Arminia Bielefeld empfangen.